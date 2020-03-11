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Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев вручил копии верительных грамот

11 Марта 2020 17:27
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Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев вручил копии верительных грамот

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - 11 марта Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстана в Украине Дархан Калетаев вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Егору Божку, передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-украинских отношений. Была подчеркнута взаимная заинтересованность в активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продуктивном взаимодействии в рамках международных организаций.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Украина,
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