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    15:00, 22 Май 2021 | GMT +6

    Посол Казахстана в Швейцарии вручил верительные документы гендиректору Всемирного почтового союза

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    БЕРН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Швейцарии Алибек Бакаев вручил Генеральному директору Всемирного почтового союза (ВПС) Бишару Хусейну верительное письмо об его аккредитации при данной международной организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе двусторонней встречи стороны обсудили повестку предстоящего 27-ого Всемирного почтового конгресса ВПС, запланированного на 9-27 августа 2021 года в Абиджане (Кот-д'Ивуар).

    Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся реформирования организации, возможности открытия доступа частным почтовым операторам к услугам и базе данных союза, тенденцию увеличения спроса на почтовые услуги в условиях пандемии COVID-19, а также ряд правовых вопросов, обсуждение которых запланировано в ходе предстоящего конгресса.

    Б. Хуссейн подчеркнул важность активного сотрудничества и поиска взаимовыгодной модели сотрудничества между правительствами и почтовыми операторами, как национальными, так и частными.

    Всемирный почтовый союз создан в соответствии с Бернским договором в 1874 году. С 1948 года – институт ООН, регулирующий международные почтовые услуги.

    Казахстан официально присоединился к ВПС в 1992 году. От Правительства Казахстана при ВПС аккредитовано Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. На уровне потового оператора – АО «КазПочта».


    Теги:
    МИД РК Интеграция и партнерство
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