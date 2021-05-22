Посол Казахстана в Швейцарии вручил верительные документы гендиректору Всемирного почтового союза

БЕРН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Швейцарии Алибек Бакаев вручил Генеральному директору Всемирного почтового союза (ВПС) Бишару Хусейну верительное письмо об его аккредитации при данной международной организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе двусторонней встречи стороны обсудили повестку предстоящего 27-ого Всемирного почтового конгресса ВПС, запланированного на 9-27 августа 2021 года в Абиджане (Кот-д'Ивуар).

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся реформирования организации, возможности открытия доступа частным почтовым операторам к услугам и базе данных союза, тенденцию увеличения спроса на почтовые услуги в условиях пандемии COVID-19, а также ряд правовых вопросов, обсуждение которых запланировано в ходе предстоящего конгресса.

Б. Хуссейн подчеркнул важность активного сотрудничества и поиска взаимовыгодной модели сотрудничества между правительствами и почтовыми операторами, как национальными, так и частными.

Всемирный почтовый союз создан в соответствии с Бернским договором в 1874 году. С 1948 года – институт ООН, регулирующий международные почтовые услуги.

Казахстан официально присоединился к ВПС в 1992 году. От Правительства Казахстана при ВПС аккредитовано Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. На уровне потового оператора – АО «КазПочта».