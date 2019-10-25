Посол Казахстана в Швейцарии официально приступил к исполнению своих обязанностей

НУР-СУЛТАН - БЕРН. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан Алибек Бакаев 24 октября вручил верительные грамоты Федеральному Президенту Швейцарской Конфедерации Ули Мауреру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе торжественной встречи стороны отметили высокий уровень развития дружеских отношений между двумя странами и обсудили график предстоящих двусторонних мероприятий, в том числе визиты на высшем уровне, а также очередное заседание Казахстанско-Швейцарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированное к проведению 28 октября 2019 года в городе Берн.







