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    12:55, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Посол Казахстана в Республике Кипр удостоен престижной премии «Дипломат года»

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    НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце Президента Республики Кипр состоялась церемония награждения премией «Дипломат года», организуемая Торгово-промышленной палатой при поддержке министра иностранных дел Кипра Никоса Христодулидеса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В 2021 году по решению исполнительного комитета Торгово-промышленной палаты Кипра и по результатам голосования среди дипломатического корпуса престижной номинации были удостоены посол Казахстана Сатыбалды Буршаков и посол Франции Салина Гренет Каталано.

    Вручая премии, министр Н. Христодулидес подчеркнул важность вклада послов в развитие экономической дипломатии в условиях пандемии коронавируса.

    В своём выступлении перед бизнес-сообществом и представителями министерств Кипра казахстанский дипломат отметил, что награждение этой престижной премией является признанием активной роли нашей страны в международном сообществе и, в частности, в отношениях с Европейским союзом.

    Посол Казахстана в Республике Кипре и Государстве Израиль по совместительству С. Буршаков акцентировал внимание участников церемонии на проводимых по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева экономических и политических реформах, а также достижениях страны в контексте 30-летия её независимости.


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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