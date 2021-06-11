Посол Казахстана в Китае встретился с заместителем заведующего Международным отделом ЦК КПК

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Габит Койшибаев провел встречу с заместителем заведующего Международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Цянь Хуншанем, в ходе которой стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и дальнейшем развитии многопланового сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В частности, Габит Койшибаев поздравил китайского коллегу с предстоящим 100-летним юбилеем КПК и подчеркнул важную роль контактов между Компартией Китая и казахстанскими партиями в вопросе укрепления двусторонних политических связей и отношений вечного всестороннего стратегического партнерства двух стран в целом.

Со своей стороны, Цянь Хуншань поблагодарил казахстанского дипломата за поздравление и проинформировал о планируемых в Китае международных мероприятиях, приуроченных к празднованию 100-летнего юбилея.

По итогам встречи собеседники договорились продолжить тесное взаимодействие между посольством Казахстана и Международным отделом Центрального комитета по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.