Посол Казахстана в Испании провел встречу с мэром Мадрида
МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Испании Константин Жигалов встретился с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Альмейдой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Посол проинформировал мэра, что в этом году в нашей стране и далеко за её пределами отмечается 30-летие Независимости Республики Казахстан.
Посол Казахстана подарил столичному градоначальнику книгу Первого Президента РК – Елбасы Н.Назарбаева «Эра Независимости» на испанском языке. Официальная презентация книги состоится в историческом здании Королевского Казино Мадрида, накануне торжественного приема по случаю 30-летия Независимости Казахстана.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Х.Мартинес-Альмейда передал свои теплые поздравления казахстанцам по случаю национального праздника и выразил готовность продолжить работу по определению ключевых направлений двусторонних связей с казахстанской столицей - городом Нур-Султаном.
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