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Посол Казахстана в Бельгии почтил память солдат, погибших в боях за освобождение Европы

Автор:  
Арнур Рахимбеков
9 Мая 2021, 20:44
Посол Казахстана в Бельгии почтил память солдат, погибших в боях за освобождение Европы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии состоялись церемонии возложения венков и цветов в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На городском кладбище коммуны Эвер города Брюсселя находятся массовые захоронения погибших в годы Второй мировой войны, в том числе советских граждан.

На огороженном участке расположен монумент советским гражданам, погибшим в Бельгии, а также размещены небольшие надгробные плиты с именами, фамилиями, датами рождения и смерти павших.

Посол Казахстана в Королевстве Бельгии Маргулан Баймухан возложил венок к монументу с голубой лентой «Қазақстан Республикасының Елшілігі».

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В комментарии корреспонденту МИА «Казинформа» посол отметил, что в соответствии с карантинными мерами в стране пребывания, коллектив Посольства Казахстана прибыл на мемориальное кладбище в г. Брюсселе, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне, в том числе наших соотечественников, отдавших жизни за освобождение Бельгии от фашистских захватчиков.

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«Здесь похоронены наши соотечественники, и сегодня мы пришли отдать большую дань их светлой памяти, выразить глубокую благодарность за героическую борьбу с фашизмом вдали от своей Родины. Для нас большая честь преклониться над их могилами, сказать большое спасибо. И пусть Великая Отечественная война будет историческим уроком для будущих поколений казахстанцев, что война не должна повториться ни в какой форме в нашей жизни. Вечная память и слава павшим в Великой Отечественной войне!» - сказал Посол РК.

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В составе казахстанской делегации также присутствовали Военный представитель Министерства обороны РК при НАТО и военный атташе РК в странах Бенилюкса.

Надпись на монументе «Советским гражданам, павшим за освобождение Бельгии» исполнена на трех языках (русском, французском и фламандском).

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