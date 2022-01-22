Посол Казахстана Сергей Нуртаев вручил верительные грамоты Королеве Дании

Копенгаген. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Дания Сергей Нуртаев вручил верительные грамоты Королеве Дании Маргрете II, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Торжественная церемония вручения прошла в Королевском дворце Амалиенборг.

Посол передал слова приветствия Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и поздравил Королеву Маргрете II с 50-летием её нахождения на престоле.

В свою очередь, Королева Дании передала всем казахстанцам наилучшие пожелания благополучия и процветания и пожелала Послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-датских отношений.