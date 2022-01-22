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Посол Казахстана Сергей Нуртаев вручил верительные грамоты Королеве Дании
22 Января 2022 16:12
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Копенгаген. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Дания Сергей Нуртаев вручил верительные грамоты Королеве Дании Маргрете II, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
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Торжественная церемония вручения прошла в Королевском дворце Амалиенборг.
Посол передал слова приветствия Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и поздравил Королеву Маргрете II с 50-летием её нахождения на престоле.
В свою очередь, Королева Дании передала всем казахстанцам наилучшие пожелания благополучия и процветания и пожелала Послу успешной и плодотворной работы на благо укрепления казахстанско-датских отношений.
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