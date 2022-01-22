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Посол Казахстана Саулекуль Сайлаукызы вручила верительные грамоты королю Марокко

22 Января 2022 11:53
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Посол Казахстана Саулекуль Сайлаукызы вручила верительные грамоты королю Марокко

РАБАТ. КАЗИНФОРМ - Первый посол Республики Казахстан в Королевстве Марокко с резиденцией в Рабате Саулекуль Сайлаукызы вручила верительные грамоты королю Марокко Мухаммеду VI, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе церемонии вручения в Королевском дворце казахстанский дипломат передала правителю Марокко слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отметив, что казахстанская сторона заинтересована во всестороннем развитии двустороннего сотрудничества с Марокко.

Мухаммед VI, передав ответные дружественные приветствия Президенту К. Токаеву, отметил, что считает нашу страну надежным и важным партнером. Поздравив посла с официальным вступлением в должность, монарх пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.


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#МИД РК   #Африка  
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