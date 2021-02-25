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Посол Казахстана провел встречу с Премьер-министром Монголии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Февраля 2021, 22:47
Посол Казахстана провел встречу с Премьер-министром Монголии

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча посла Казахстана Жалгаса Адилбаева с Премьер-министром Монголии Лувсаннамсрай Оюун-Эрдэнэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Дипломат поздравил собеседника с назначением на пост и с традиционным праздником Цагаан Сар (Новый год по лунному календарю) .

Ж.Адильбаев выразил признательность за организацию чартерных эвакуационных рейсов 27 февраля 2021 г. по направлению «Улан-Батор – Алматы» и 5 марта – «Улан-Батор – Нур-Султан».

В свою очередь Л.Оюун-Эрдэнэ отметил, что сотрудничество между Казахстаном и Монголией стабильно развивается с момента установления дипломатических отношений, и выразил намерение продолжить активное взаимодействие во всех сферах сотрудничества.

В данном контексте монгольская сторона подтвердила свою готовность продолжить работу для реализации достигнутых договоренностей во время официального визита предыдущего Премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Нур-Султан в октябре 2019 года. В этой связи, Л.Оюун-Эрдэнэ предложил создать рабочую группу по эффективной реализации достигнутых договоренностей в ходе вышеуказанного визита.

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Вместе с тем, Премьер-министр предложил рассмотреть возможность расширения культурно-гуманитарного сотрудничества и выразил также заинтересованность в обмене опытом в сфере обеспечения населения доступным жильем.

Стороны договорились об организации взаимных визитов на высоком уровне и совместных международных мероприятий для расширения дружественных отношений между двумя странами.

Наряду с этим, собеседники в конструктивной атмосфере сторонами обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня в сферах сельского хозяйства, транспорта, туризма, торгово-экономического сотрудничества, а также координации действий на международных площадках.

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