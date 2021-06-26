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    20:57, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Посол Казахстана провёл встречу с министром иностранных дел Сербии

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Габит Сыздыкбеков встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества, отметив дружественный и доверительный характер отношений между двумя странами. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также по графику обмена визитами между внешнеполитическими ведомств двух стран.

    Сербский министр подчеркнул, что прекрасные отношения между Нур-Султаном и Белградом в политической сфере предоставляют возможность для качественного расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Для этого важно решить вопросы логистики, оказывающей существенное влияние на динамику взаимной торговли, а также уделить приоритетное внимание ключевым направлениям сотрудничества, таким как сельское хозяйство, туризм, взаимные инвестиции и пр.

    Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам проведения в текущем году очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, расширения нормативно-правовой базы, перспективам открытия прямого авиасообщения, а также более активного привлечения деловых кругов Казахстана и Сербии к реализации совместных проектов.

    Собеседники сошлись во мнении, что 25-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией, которое обе страны отмечают в этом году, является хорошей возможностью оценить итоги сотрудничества и с учетом накопленного опыта наметить новые амбициозные задачи, выполнение которых позволит выйти на новый уровень отношений между двумя странами и предоставит возможность в максимальной степени использовать имеющийся потенциал.


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
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