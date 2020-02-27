Посол Казахстана провел встречи с министрами Туркменистана

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - В Ашхабаде посол Казахстана Еркебулан Сапиев провел рабочие встречи с министром образования Мамедмурадом Гельдыниязовым и министром культуры Туркменистана Атагельды Шамурадовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во время встречи с М.Гельдыниязовым стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном в сфере образования и науки. Также были рассмотрены актуальные вопросы цифровизации образования, обмена опытом, преподавателями и студентами, участия в школьных и студенческих международных олимпиадах, заключения отдельных соглашений между передовыми высшими учебными заведениями двух стран.

Вместе с тем, в ходе встречи с министром культуры А.Шамурадовым стороны обменялись мнениями и предложениями относительно дальнейшего укрепления казахстанско-туркменских отношений в культурно-гуманитарной сфере. В частности, были обсуждены вопросы проведения в текущем году двусторонних культурных мероприятий, в том числе Дней культуры Туркменистана в Казахстане, расширения договорно-правовой базы культурного сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном, а также реализации возможных совместных проектов в области культуры.

По итогам встреч казахстанский дипломат проинформировал собеседников о юбилейных государственных мероприятиях, запланированных в 2020 году, по случаю празднования 1150-летия Абу Насыра аль-Фараби и 175-летия Абая Кунанбайулы, а также пригласил туркменскую сторону к активному участию в научно-практических конференциях и симпозиумах по тематике наследия аль-Фараби и Абая.