Посол Казахстана провел переговоры с руководством Северной Македонии

СКОПЬЕ. КАЗИНФОРМ - 26-28 мая Посол Казахстана Жанибек Абдрашов совершил рабочую поездку в Республику Северная Македония, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Посольства Республики Казахстан в Венгрии.

В рамках поездки Жанибек Абдрашов провел встречи с Премьер-министром Зораном Заевым, Спикером Ассамблеи (Парламент) Талатом Джафери, Вице-премьер-министром Фатмиром Бетичи, Министром экономики Крешник Бектеши, главой македонской делегации в Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Игорем Янушевым и Руководителем парламентской группы дружбы по сотрудничеству с Мажилисом Парламента РК Енес Ибрахимом, а также другие встречи в МИД Северной Македонии.

На встрече с Главой правительства были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также международная проблематика, в том числе ситуация в Балканском регионе. Посол Казахстана проинформировал собеседника о социально-экономической ситуации в Казахстане, о мерах по дальнейшему реформированию страны и развитию казахстанского общества.

Со своей стороны Премьер-министр заверил, что Северная Македония намерена и дальше активно укреплять политический диалог и развивать торгово-экономические отношения с Казахстаном на взаимовыгодной основе.

Развитие межпарламентского сотрудничества стало предметом встречи главы диппредставительства в Парламенте Северной Македонии. Стороны отметили заинтересованность в интенсификации контактов между законодательными органами, в том числе группой дружбы депутатов двух стран в целях обмена опытом по вопросам укрепления верховенства закона.

С вице-премьером по экономическим вопросам Ф. Бетичи были обсуждены вопросы взаимодействия и углубления отношений между нашими странами в торгово-экономической сфере. В частности, особый акцент был сделан на развитие взаимодействия в сельском хозяйстве, энергетике, а также на региональное и транспортное сотрудничество.

Македонская сторона выразила заинтересованность в выводе двусторонних отношений на качественно новый уровень, рассматривая Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии.

Проведение в этом году первого заседания казахстанско-македонской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Скопье было основной темой встречи казахстанского дипломата с Министром Экономики, который должен придать импульс развитию торговых и деловых связей между двумя странами.

Также казахстанский дипломат в рамках привлечения инвестиций в Казахстан провел ряд встреч с деловыми кругами Северной Македонии.