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    21:00, 24 Март 2022 | GMT +6

    Посол Казахстана обсудил сотрудничество с министром предпринимательства и туризма Румынии

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    БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Нурбах Рустемов провел встречу с министром предпринимательства и туризма Румынии, сопредседателем казахстанско-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Константином-Даниелем Кадариу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе переговоров стороны договорились приложить активные усилия в углублении взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, образования и туризма.

    Наряду с этим, казахстанский дипломат подробно проинформировал К.Кадариу о проводимых политических и социально-экономических реформах в Казахстане, ключевых тезисах Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и возрождения», а также принимаемых правительством мерах по защите субъектов иностранных инвестиций.

    Министр выразил заинтересованность в организации экономических миссий предприятий по производству нефтегазового и IT оборудования, фармацевтической и мебельной продукции, а также сельскохозяйственных товаров.


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