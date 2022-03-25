Посол Казахстана обсудил сотрудничество с министром предпринимательства и туризма Румынии

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Нурбах Рустемов провел встречу с министром предпринимательства и туризма Румынии, сопредседателем казахстанско-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Константином-Даниелем Кадариу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе переговоров стороны договорились приложить активные усилия в углублении взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, образования и туризма.

Наряду с этим, казахстанский дипломат подробно проинформировал К.Кадариу о проводимых политических и социально-экономических реформах в Казахстане, ключевых тезисах Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и возрождения», а также принимаемых правительством мерах по защите субъектов иностранных инвестиций.

Министр выразил заинтересованность в организации экономических миссий предприятий по производству нефтегазового и IT оборудования, фармацевтической и мебельной продукции, а также сельскохозяйственных товаров.