Посол Казахстана обсудил со спикером Сената Иордании вопросы сотрудничества

АММАН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Айдарбек Туматов был принят спикером Сената Иордании Фейсалом аль-Фаезом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили развитие контактов по линии верхних палат парламентов двух стран, в первую очередь за счёт активизации работы казахстанско-иорданской парламентской группы дружбы, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Исламской организации по продовольственной безопасности.