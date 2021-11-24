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    13:55, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Посол Казахстана обсудил перспективы расширения сотрудничества с главой МИД Греции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Греческой Республике Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе беседы министр отметил, что, несмотря на значительную географическую удаленность, Казахстан и Грецию объединяет их уникальное расположение на пересечении транзитных коридоров, соединяющих Европу и Азию. Греческий дипломат также подтвердил наличие общих точек соприкосновения векторов развития двух государств и поддержал необходимость укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Н. Дендиас подчеркнул особую важность данной работы в рамках развития отношений Казахстана с Европейским союзом и устремлений Греции по интенсификации взаимодействия с регионом Центральной Азии.

    В свою очередь, посол Е. Баударбек-Кожатаев заострил внимание собеседника на сходствах ключевых стратегических целей двух стран, которые выражаются, в частности, во взятых на себя обязательствах по достижению углеродной нейтральности путем декарбонизации экономики, стремлении к всеобъемлющей цифровизации сферы государственных услуг, развитии инфраструктуры для присоединения к глобальным энергетическим и транспортно-логистическим сетям.

    Обсуждены планы по организации взаимных встреч и визитов на высоком уровне. Наряду с этим, собеседники договорились предпринимать совместные шаги для дальнейшего укрепления взаимоотношений в области экономической и публичной дипломатии.

    Теги:
    Международная деятельность РК Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство Греция
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