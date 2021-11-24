Посол Казахстана обсудил перспективы расширения сотрудничества с главой МИД Греции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Греческой Республике Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы министр отметил, что, несмотря на значительную географическую удаленность, Казахстан и Грецию объединяет их уникальное расположение на пересечении транзитных коридоров, соединяющих Европу и Азию. Греческий дипломат также подтвердил наличие общих точек соприкосновения векторов развития двух государств и поддержал необходимость укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Н. Дендиас подчеркнул особую важность данной работы в рамках развития отношений Казахстана с Европейским союзом и устремлений Греции по интенсификации взаимодействия с регионом Центральной Азии.

В свою очередь, посол Е. Баударбек-Кожатаев заострил внимание собеседника на сходствах ключевых стратегических целей двух стран, которые выражаются, в частности, во взятых на себя обязательствах по достижению углеродной нейтральности путем декарбонизации экономики, стремлении к всеобъемлющей цифровизации сферы государственных услуг, развитии инфраструктуры для присоединения к глобальным энергетическим и транспортно-логистическим сетям.

Обсуждены планы по организации взаимных встреч и визитов на высоком уровне. Наряду с этим, собеседники договорились предпринимать совместные шаги для дальнейшего укрепления взаимоотношений в области экономической и публичной дипломатии.