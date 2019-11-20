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Посол Хорватии: Мы хотим обменяться с Казахстаном опытом развития туризма

20 Ноября 2019 09:00
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Посол Хорватии: Мы хотим обменяться с Казахстаном опытом развития туризма

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинскую область с рабочей поездкой посетил чрезвычайный и полномочный посол республики Хорватия в РК Рефик Шабанович. На встрече с журналистами он рассказал, что Хорватия имеет богатый опыт развития туризма и готова им поделиться с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Туризм очень хорошо развит в нашей стране. При численности населения в 4 млн человек в прошлом году количество туристов, посетивших Хорватию составило 19,7 млн человек, а в этом году уже превысило 20 млн человек.

Мы хотим обменяться опытом и помочь развитию сферы туризма в Казахстане. Вы предлагаете свою программу туристических мест, мы же помогаем развитию этой сферы», - сказал он.

Посол также рассказал, что ищет казахстанских предпринимателей, готовых развиваться в сфере туризма, для налаживания партнерских отношений.

«В марте 2020 года мы намерены организовать инфотур для журналистов и представителей сферы туризма в Хорватию, в течение 7 дней эта группа посетит все известные места Хорватии», - добавил посол.

Также в сфере интересов хорватских предпринимателей находится нефтегазовая отрасль, производство фармацевтической продукции, производство техники для АПК, IT-сфера.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Актюбинская область, Туризм,
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Самал Ендибаева

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