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вчера 22:33
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вчера 20:05
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вчера 19:00
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вчера 18:27
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вчера 15:41
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вчера 14:35
Посол Хорватии: Мы хотим обменяться с Казахстаном опытом развития туризма
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинскую область с рабочей поездкой посетил чрезвычайный и полномочный посол республики Хорватия в РК Рефик Шабанович. На встрече с журналистами он рассказал, что Хорватия имеет богатый опыт развития туризма и готова им поделиться с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Туризм очень хорошо развит в нашей стране. При численности населения в 4 млн человек в прошлом году количество туристов, посетивших Хорватию составило 19,7 млн человек, а в этом году уже превысило 20 млн человек.
Мы хотим обменяться опытом и помочь развитию сферы туризма в Казахстане. Вы предлагаете свою программу туристических мест, мы же помогаем развитию этой сферы», - сказал он.
Посол также рассказал, что ищет казахстанских предпринимателей, готовых развиваться в сфере туризма, для налаживания партнерских отношений.
«В марте 2020 года мы намерены организовать инфотур для журналистов и представителей сферы туризма в Хорватию, в течение 7 дней эта группа посетит все известные места Хорватии», - добавил посол.
Также в сфере интересов хорватских предпринимателей находится нефтегазовая отрасль, производство фармацевтической продукции, производство техники для АПК, IT-сфера.
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