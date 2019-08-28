Посол Греции завершил свою дипломатическую миссию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов принял посла Греции Александроса Катраниса по случаю завершения миссии греческого дипломата в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи глава МИД поблагодарил А. Катраниса за существенный вклад в укрепление двусторонних связей и вручил ему памятный подарок.

На встрече были выражены признательность Греции за поддержку казахстанских международных инициатив, а также намерение и дальше развивать взаимовыгодное взаимодействие на международной арене.

Глава МИД отметил, что Греция является важным партнером РК в Южной Европе, поздравил с избранием нового состава греческого Парламента и Правительства, выразив надежду на дальнейшее плодотворное развитие двустороннего сотрудничества.

Стороны отметили необходимость расширения договорно-правовой базы и определения новых перспективных направлений работы в рамках действующей Межправительственной комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству.

Посол Греции поблагодарил руководство Казахстана за эффективное взаимодействие и поддержку его деятельности в деле укрепления казахстанско-греческого сотрудничества.

Министр пожелал греческому коллеге успехов в дальнейшей деятельности, отметив, что А. Катранис всегда будет желанным гостем в нашей стране.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Грецией были установлены 1 октября 1992 года. Внешнеторговый оборот Казахстана с Грецией в 2018 году составил 1,2 млрд долларов США (экспорт – 1,1 млрд долларов США, импорт – 19,3 млн долларов США).

В 30-е и 40-е годы XX века Казахстан принял тысячи репрессированных греков. Потомки репрессированных представляют в РК греческую диаспору, численность которой на сегодняшний день составляет 10 тыс. человек.