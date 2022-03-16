Посол Германии в РК о Послании Главы государства: «Это те реформы, которые мы очень  хотели бы увидеть»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Самый интересный аспект для меня, это вовлечение гражданского сообщества на различных уровнях принятия решений. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Казахстане Моника Иверсен, комментируя Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы прослушали очень важные предложения по реформам. Это те реформы, которые мы очень хотели бы увидеть, которые будут реализованы в Казахстане. Самый интересный аспект для меня, это вовлечение гражданского сообщества на различных уровнях принятия решений, а также децентрализация полномочий Мажилиса и тому подобное. По моему мнению, это будет очень важное для дальнейшего экономического и политического развития страны», - сказала Моника Иверсен.

Дипломат также коснулась опыта развития Германии в некоторых затронутых вопросах.

«Из тех элементов, с которыми мы очень хорошо знакомы в Германии – это создание Конституционного суда, где люди могут обращаться на самом высоком уровне, а также децентрализация Правительства и придание больших полномочий региональным центрам, самоуправлениям. Таким образом все официальные представители местных акиматов будут ближе к своему населению и лучше реагировать на их нужды. Это позволит, как было отмечено, улучшить финансирование для всех регионов. Также, что мне очень понравилось, это свобода слова для СМИ и вовлечение организаций гражданского общества в политические процессы. Такой опыт есть в Германии, где СМИ позволено задавать очень интересные вопросы, это очень хороший способ привлечения всех этих органов к ответственности», - добавила Моника Иверсен.