Пособия по утрате трудоспособности могут возрасти в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пособия по утрате трудоспособности, кормильца и потери работы могут возрасти на треть, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Такие меры предусмотрены в законопроекте «Об обязательном социальном страховании» в новой редакции.

«Размеры социальных выплат возрастут в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и изменения других параметров. Так, законопроектом предусматривается, что для граждан с большим стажем участия в системе социального страхования коэффициент, применяемый для расчета размеров социальных выплат, будет повышаться на 2% за каждый год сверх 5 лет», - говорится в сообщении.

Для лиц с инвалидностью размеры социальных выплат на случай утраты трудоспособности предлагается определять, исходя из фактически установленной степени утраты трудоспособности. То есть социальные выплаты персонализируются и не будут зависеть от усредненных коэффициентов утраты трудоспособности.

«Семьям, потерявшим кормильца, предлагается повысить коэффициенты количества иждивенцев, применяемые для определения размеров социальной выплаты на случай потери кормильца.

Для лиц, потерявших работу, предлагается повысить коэффициент замещения дохода с 30% до 40% при определении размеров социальных выплат на случай потери работы, а также увеличить продолжительность данной социальной выплаты с 4 до 6 месяцев», - отметили в Минтруда.

В целом, по данным ведомства, предлагаемые изменения обеспечат рост размеров социальных выплат на случаи утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы в среднем на 30%.

Напомним, в Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Глава государства поручил усилить взаимосвязь между трудовым стажем и размерами выплат в системе обязательного социального страхования.

Для реализации поручения Министерством труда и социальной защиты населения разработан проект Закона РК «Об обязательном социальном страховании» в новой редакции.

Основная цель законопроекта - усиление правовых, экономических и организационных основ обязательного социального страхования путем пересмотра параметров назначения социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФФС).

Изменения позволят повысить уровень социальной защищенности граждан при наступлении трех видов социальных рисков - на случай утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы.

На сегодняшний день законопроект рассматривается в Правительстве РК.