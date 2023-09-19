Пособия по инвалидности почти на 379,8 млрд тенге выплатили казахстанцам

С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 338 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца на сумму порядка 41,8 млрд тенге.

По состоянию на 1 сентября 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 538 тысячи человек, по случаю потери кормильца – порядка 186 тысячи человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума, с 1 июля 2023 года были проиндексированы дополнительно в среднем на 14,5%

С 1 июля 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы 89 248 тенге, 2 группы – 71 398 тенге,3 группы – 48 681 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по итогам 8 месяцев социальную выплату по случаю утраты трудоспособности получили 95,1 тысячи человек, а социальную выплату по случаю потери кормильца – 61,4 тысячи семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК были повышены на 8,5%, с 1 июля 2023 дополнительно повышены на 14,5%.

По состоянию на 1 сентября средний размер социальных выплат по случаю утраты трудоспособности составляет 45 654 тенге, по потере кормильца – 50 012 тенге.