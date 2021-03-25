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    15:00, 25 Март 2021 | GMT +6

    Пособия на сумму 45,6 млрд тенге получили многодетные матери с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по февраль 2021 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 433,6 тыс. семей на общую сумму 45,6 млрд тенге. В феврале 2021 года данный вид пособия получили 436, 9 тыс. семей на общую сумму 23,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

    На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

    «В 2021 году размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей от 46760 тыс. тенге (4 ребенка) до 81852 тыс. тенге (7 детей), с 8 детьми – 93344 тенге, с 9 детьми – 105 012 тенге, с 10 – 116 680 тенге, с 11 – 128 348 тенге, с 12 – 140 016 тенге, с 13 – 151 684 тенге, с 14 – 163 352 тенге, с 15 – 175 020 тенге, с 16 – 186 688 тенге», - пояснили в ведомстве.

    Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.




    Теги:
    Социальная поддержка Другие государственные органы Общество
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