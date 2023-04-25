Пособия на сумму 101,1 млрд тенге получили многодетные семьи с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 538,3 тысячи семей на общую сумму 101,1 млрд тенге, в том числе за март этот вид пособия получили 544,3 тысячи семей на общую сумму 34,3 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

- с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

С 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.