Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Пособия на сумму 101,1 млрд тенге получили многодетные семьи с начала года

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 11:37
Пособия на сумму 101,1 млрд тенге получили многодетные семьи с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 538,3 тысячи семей на общую сумму 101,1 млрд тенге, в том числе за март этот вид пособия получили 544,3 тысячи семей на общую сумму 34,3 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

- с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

С 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.


Минтруда РК   Экономика   Общество   Соцвыплаты  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы