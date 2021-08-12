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Пособия на 67 миллионов тенге похитила сотрудник детдома в Алматинской области

12 Августа 2021 12:25
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Пособия на 67 миллионов тенге похитила сотрудник детдома в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении директора и сотрудника КГУ «Алматинский областной детский дом №1» управления образования Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

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Следствием доказано, что социальный педагог детского дома М. Мустафина, пользуясь служебным положением, совершила хищение вверенных ей денежных пособий путем присвоения и растраты на сумму 67 миллионов тенге.

Осужденная Мустафина, имея доверенность на представление интересов опекуна от руководителя детского дома, оформляла пособия по утере кормильца и инвалидности воспитанникам, а также открывала в банках второго уровня карточные счета на них.

Имея полный доступ к расчетным счетам воспитанников, посредством мобильного банкинга осуществляла переводы денежных средств с расчетных счетов воспитанников детдома на личный карточный счет, а также снимала некоторые средства с банкоматов, с использованием банковских карт самих воспитанников.

Такой противоправной деятельностью осужденная занималась с декабря 2015 года по август 2020 года.

Директор детского дома Г. Кондыбаева, узнав осенью 2018 года о фактах хищения Мустафиной, скрыла это от уполномоченных органов, не отстранила ее от занимаемой должности и не ограничила доступ к счетам воспитанников детского дома.

Осужденные вину в содеянном признали. Часть ущерба в размере более 10 миллионов тенге возмещена в пользу воспитанников детского дома.

Оставшуюся сумму в размере 52,4 миллионов тенге суд обязал восстановить потерпевшим.

Приговором суда М. Мустафина признана виновной по ст.189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере» с назначением наказания в виде 7 лет лишения свободы и лишением права заниматься педагогической деятельностью со сроком на 10 лет.

Г. Кондыбаева признана виновной по ст.371 УК РК «Халатность» с назначением штрафа на сумму 2,7 миллиона тенге и лишением права занимать должности на государственной службе.



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#Алматинская область   #Суды  
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