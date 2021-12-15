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Пособия на 261,7 млрд тенге получили многодетные семьи с начала года

15 Декабря 2021 10:00
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Пособия на 261,7 млрд тенге получили многодетные семьи с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по ноябрь 2021 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 446,4 тыс. семей на общую сумму 261,7 млрд тенге, в том числе за ноябрь данный вид пособия получили 471,4 тыс. семей на общую сумму 26,6 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

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На государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2021 году составляют от 46 760 тенге (4 детей), 58 457 тенге (5 детей), 70 154 тенге (6 детей), 81 852 тенге (7 детей), с 8 детьми – 93 344 тенге, с 9 детьми – 105 012 тенге, с 10 детьми – 116 680 тенге, с 11 – 128 348 тенге, с 12 – 140 016 тенге, с 13 – 151 684 тенге, с 14 – 163 352 тенге, с 15 – 175 020 тенге, с 16 – 186 688 тенге, или 11 668 тенге на каждого ребенка.

Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.


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#Социальная поддержка   #Минтруда РК   #Общество  
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