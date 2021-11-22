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    11:37, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Пособия на 235 млрд тенге получили многодетные семьи с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по октябрь 2021 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 443,9 тыс. семей на общую сумму 235 млрд тенге, в том числе за октябрь данный вид пособия получили 447,4 тыс. семей на общую сумму 24,9 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Как пояснили в ведомстве, на данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

    Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2021 году составляют от 46 760 тенге (4 детей), 58 457 тенге (5 детей), 70 154 тенге (6 детей), 81 852 тенге (7 детей), с 8 детьми – 93 344 тенге, с 9 детьми – 105 012 тенге, с 10 детьми – 116 680 тенге, с 11 – 128 348 тенге, с 12 – 140 016 тенге, с 13 – 151 684 тенге, с 14 – 163 352 тенге, с 15 – 175 020 тенге, с 16 – 186 688 тенге или 11 668 тенге на каждого ребенка.

    Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.


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