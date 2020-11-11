Пособия на 191,6 млрд тенге получили многодетные матери в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по октябрь 2020 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 386,8 тысячи семей на общую сумму 191,6 млрд тенге. В октябре пособие получили 388,1 тысячи семей на общую сумму 20,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

На это государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей от 44 532 тысяч тенге (4 ребенка) до 77 951 тысячи тенге (7 детей), с 8 и более детьми – по 4 МРП на каждого ребенка.

Пособие для семьи с 8 детьми установлено в размере 88 896 тенге, с 9 детьми – 100 008 тенге, с 10 – 111 120 тенге, с 11 – 122 232 тенге, с 12 – 133 344 тенге, с 13 – 144 456 тенге, с 14 – 155 568 тенге, с 15 – 166 680 тенге, с 16– 177 792 тенге.

Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

13 мая 2020 года Главой государства был подписан закон, обеспечивающий расширение данного пособия путем установления отдельных размеров для семей, имеющих 8 и более детей . Действие закона вступило в силу с 1 января 2020 года, в связи с этим перерасчет размера пособий многодетным семьям был произведен с момента его назначения. Так, в июле текущего года данные семьи получили пособия в новом размере, а также разницу, сформировавшуюся с января по июнь месяцы.