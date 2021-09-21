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    09:25, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пособия на 188,4 млрд тенге получили многодетные семьи с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по август 2021 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 447,1 тысячи семей на 188,4 млрд тенге. В августе пособия получили 452,3 тысячи семей на 23,8 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

    На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

    Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2021 году составляют от 46 760 тенге (4 детей), 58 457 тенге (5 детей), 70 154 тенге (6 детей), 81 852 тенге (7 детей), с 8 детьми – 93 344 тенге, с 9 детьми – 105 012 тенге, с 10 детьми – 116 680 тенге, с 11 – 128 348 тенге, с 12 – 140 016 тенге, с 13 – 151 684 тенге, с 14 – 163 352 тенге, с 15 – 175 020 тенге, с 16 – 186 688 тенге.

    Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.


    Теги:
    Минтруда РК Главная Общество Экономика
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