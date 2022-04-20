Пособия на 104,6 млрд тенге получили казахстанцы с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 апреля казахстанцам выплачено более 104,6 млрд тенге в виде пособий по инвалидности и потере кормильца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

«Из них в марте 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 27,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,7 млрд тенге. По состоянию на 1 апреля 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 525 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 174,3 тыс. человек», - говорится в сообщении Минтруда.

По информации ведомства, размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

На 1 апреля 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 52 609 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 43 957 тенге.