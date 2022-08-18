18 Августа 2022 16:30

Пособия многодетным семьям в Казахстане в 2022 году

В Казахстане многодетной считается семья, в которой совместно проживают 4 или более несовершеннолетних детей или студентов-очников до достижения ими 23 лет.1 января 2020 года в Казахстане ввели государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов. Каковы размеры выплат в 2022 году, как получить пособие и какие другие льготы положены многодетным семьям, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Выплаты в 2022 году

В 2022 году выплаты многодетным семьям увеличивали два раза. Последнее увеличение было связано с новым значением МРП. Теперь на каждого ребенка пособие составляет 12 тыс. 720 тенге. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

на 4 детей — от 50 975 тенге;

на 5 детей — 63 727 тенге;

на 6 детей — 76 479 тенге;

на 7 детей — 89 231 тенге;

на 8 детей – 101 760 тенге;

на 9 детей – 114 480 тенге;

на 10 детей – 127 200 тенге;

на 11 детей – 139 920 тенге;

на 12 детей – 152 640 тенге;

на 13 детей – 165 360 тенге;

на 14 детей – 178 080 тенге;

на 15 детей – 190 800 тенге;

на 16 детей – 203 520 тенге (или 12 720 тенге на каждого ребенка).

Как оформить пособие для многодетный матерей

Для того, чтобы оформить пособие, необходимо обратиться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и предоставить следующие документы: заявление; документ, который удостоверяет личность; свидетельства о рождении детей; документ, подтверждающий статус многодетной матери, наличие звания и наград; документы о браке; сведения о регистрации места жительства и информацию о номере банковского счета.

Для жителей Байконыр — справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города Байконыр.

Подать заявку на назначение данного пособия можно через онлайн-услугу .





Матери со званиями «Күміс алқа» и «Алтын алқа».

Многодетным матерям, родившим и воспитавшим 6 детей, вручается подвеска «Күміс алқа», а те, кто родил и воспитал 7 и более детей, награждаются подвеской «Алтын алқа».

Женщинам, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» первой и второй степени, ежемесячно выплачивается государственное пособие в размере 6,4 МРП.

Для получения данного пособия необходимо обратиться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» ​со следующими документами: заявление; документ, удостоверяющий личность – для идентификации; документ, подтверждающий награждение или получение звания многодетной матери, награжденной подвеской «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившей ранее звание «Мать-героиня», награжденной орденами «Материнская слава» I и II степени.

Для жителей города Байконыр – справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города Байконыр.

Во всех случаях заявление будет рассмотрено в течение семи рабочих дней. В случае, когда необходимы дополнительные документы, в течение пяти дней будет отправлено соответствующее уведомление.

Дополнительное оформление может проходить до 30 дней. Как только документы предоставлены, ответ о назначении пособия можно ожидать в течение недели.

Результаты оформления документов придут на указанный контактный телефон в виде СМС. Вся информация появится в электронном кабинете пользователя на сайте электронного правительства.

Сколько выплат получили многодетные семьи с начала года

Государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

По данным министерства труда и социальной защиты РК с начала 2022 года многодетные семьи получили пособия на сумму 198,7 млрд тенге с начала 2022 года. Выплатами были охвачены в среднем 501,2 тыс. семей.

Другие льготы для многодетных

Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи имеют первоочередное право на получение жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», также освобождены от уплаты ряда налогов и госпошлин:

· налога на транспортные средства (многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской «Алтын алқа» либо «Күмiс алқа», – по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом);

· налога по земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем (многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын алқа»);

· налога по придомовым земельным участкам (многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын алқа»);

· налога на имущество физических лиц (многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» в пределах 1000-кратного размера МРП);

· государственной пошлины при совершении нотариальных действий (многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа», – по всем нотариальным действиям);

· государственной пошлины при совершении юридически значимых действий уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности (многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа»).

Вместе с тем, женщины, родившие, а также усыновившие или удочерившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.

Отметим, по данным Бюро Национальной Статистки в 2020 году в стране родились 426,8 тыс. детей. А в 2021 году численность новорожденных побила рекорд и достигла сразу 446,5 тыс. детей, плюс 4,6% к 2020-му и сразу плюс 11% — к «допандемийному» 2019-му.