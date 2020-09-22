Пособие по выявлению коррупционных рисков разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Методическое пособие для неправительственных организаций и государственных органов по выявлению коррупционных рисков разработали в Казахстане. Что дает оно, пояснила президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Методическое пособие для НПО и государственных органов по выявлению коррупционных рисков было подготовлено независимыми экспертами Зауреш Батталовой, Мереке Габдуалиевым и Алишером Кожагуловым в рамках реализации проектов государственного социального заказа.

«Пособие разработано впервые в целях методического обеспечения деятельности некоммерческих организаций, направленной на реализацию ими требований законодательства РК по противодействию коррупции. Пособие сформировано с учетом положения Законов «О противодействии коррупции» и «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций» в РК. Основной целью является формирование единого подхода по обеспечению работы, профилактике и противодействию коррупции в некоммерческих организациях. Задачи пособия - информирование о нормативно-правовом обеспечении по противодействию коррупции, определение основных принципов противодействия коррупции и методическое обеспечение разработки реализации мер, направленных на профилактику, выявление и пресечение коррупции в организациях неправительственного сектора», - рассказала Зауреш Батталова.

По ее словам, в пособии доступным языком изложены основные понятия, принципы, цели и задачи противодействия коррупции.

«В пособии дан правовой анализ нормативно-правовым актам сферы государственного социального заказа, содержащим коррупционные риски. Также дано описание ряда должностей и функций государственных органов, содержащих коррупционные риски. В разделе «Перечень мер по минимизации коррупционных рисков» в процессе реализации проекта представлены меры, которые способствуют снижению и минимизации коррупции в организациях неправительственного сектора. Так, например, в данном разделе дано описание правовых механизмов в реализации коррупционной политики. Также дано определение структурным подразделениям и ответственным должностным лицам за противодействие коррупции в некоммерческих организациях», - отметила З. Батталова.

В труде, как отметила Зауреш Батталова, изложены способы предотвращения и урегулирования конфликта интересов, описаны способы внедрения антикоррупционных стандартов, поведения работников в организации. Кроме того, даны рекомендации по разработке Кодекса этики и служебного поведения, благодаря внедрению которых общественные организации смогут минимизировать коррупцию.

«В пособии подробно изложены рекомендации по предотвращению неофициальной отчетности и использованию поддельных документов в организациях неправительственного сектора, и описаны формы взаимодействия с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции. Для повышения эффективности взаимодействия общественных организаций с государственными органами описаны способы взаимодействия через проектные офиса «Адалдық алаңы», - проинформировала она.

Также можно узнать о формах сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции.

«В пособии описаны виды ответственности за коррупционное правонарушение физических и юридических лиц. По материалам пособия экспертами также были проведены ряд онлайн-семинаров, на которых участвовали более 120 представителей НПО и государственных органов, которые отметили, что данное пособие станет для них настольной книгой. Представленные в пособии формы стандартов и процедур, типовые документы помогут общественным организациями внедрить стандарты в своей организации и тем самым способствовать минимизации коррупционных рисков. Тем самым организации неправительственного сектора продемонстрируют свою приверженность вопросам противодействия коррупции, сумеют вовлечь в антикоррупционную деятельность широкую общественность и внесут большой вклад в формирование антикоррупционной культуры», - пояснила Зауреш Батталова.