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Пособие по уходу за ребенком предлагают продлить до 1,5 лет
29 Июля 2022 14:54

Пособие по уходу за ребенком предлагают продлить до 1,5 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С учетом нынешнего состояния системы обязательного страхования рассматривается возможность увеличения выплат по уходу за ребенком до полутора лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас выплата назначается до одного года. По словам главы фонда социального страхования Нурсулу Кемел, предложение пока на стадии обсуждения.

«По уходу за ребенком в рамках Социального кодекса рассматривается увеличение продолжительности выплат до полутора лет. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить стабильность и финансовую устойчивость данной системы, потому что социальные обязательства носят долгосрочный характер. Есть иждивенцы или лица с инвалидностью, которые ежемесячно получают данную выплату. С учетом нынешнего состояния системы обязательного страхования рассматривается возможность увеличения выплат по уходу за ребенком до полутора лет»,- сообщила глава фонда социального страхования на брифинге в СЦК.

По словам Нурсулу Кемел, предложение находится на стадии обсуждения и анализа. Решение будет принято в рамках завершения работы над Социальным кодексом.

«Мы анализируем ситуацию, рассматриваем динамику. В первую очередь, мы обеспечиваем соблюдение международных рекомендаций. Допустим, по потере работы выплата назначается с применением коэффициента замещения 40%. То есть, 40% от его среднемесячного дохода за последние два года. В международных рекомендациях советуют обеспечить не менее 45%. Поэтому как организация, представляющая систему социального страхования, мы выдвинули это предложение, которое рассматривается на уровне разработки Социального кодекса», - добавила глава фонда соцстрахования.


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