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    07:44, 28 Март 2022 | GMT +6

    Пособие по социальной реабилитации презентовали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау презентовали пособие на казахском языке по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями «Первый контакт», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Пособие предназначено для людей, получивших спинальные травмы, а также инструкторов-реабилитологов. Разработано оно на базе материалов белорусских специалистов, которые, в свою очередь, долгие годы ведут работы по реабилитации, основываясь на шведской модели адаптации инвалидов.

    «К сожалению, после получения травмы человек часто остается один на один со своей проблемой. В прошлом году во время реализации проекта «Эффективная реабилитация людей с инвалидностью» мы получили множество откликов, что именно отсутствие необходимой информации и нехватка знаний мешали многим вести полноценную жизнь. И мы пришли к мнению, что необходимо, чтобы как можно больше людей должны узнать о методах реабилитации», - рассказала руководитель Фонда «Біз де адамбыз» Гульназ Космурзиева.

    Пособия будут переданы в реабилитационные учреждения.

    Теги:
    Атырауская область Социальная поддержка Регионы Казахстана Общество
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