Пособие по потере кормильца в Казахстане в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Потеря близкого человека в семье - это всегда трагедия. Иногда бывает, что из жизни уходит кормилец семьи, часто единственный. И тогда семье приходится не только мириться с утратой, но и испытывать материальные трудности. В таких случаях в Казахстане законом предусмотрено пособие по потере кормильца. О порядке его получения, размерах и других льготах, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Кому положено пособие по потере кормильца

Согласно закону «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан», (последние правки были внесены в июне 2022 года) право на пособие имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении.

К нетрудоспособным членам относятся:

Дети, в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы, братья, сестры, а также внуки, не достигшие совершеннолетнего возраста.

Дети, усыновленные и удочеренные, братья, сестры, внуки старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения совершеннолетия.

При этом эти граждане могут рассчитывать на пособие по потере кормильца только в том случае, если не имеют другого источника дохода. То есть, если у братьев, сестер и внуков умершего, оставшихся с инвалидностью, есть трудоспособные родители, они не могут рассчитывать на пособие по потере кормильца, потому что получают пособие по инвалидности. Если усыновленные и удочеренные получают алименты от биологических родителей, то они также не могут рассчитывать на это пособие.

Кроме того, пособие по потере кормильца положено отцу и матери умершего (в том числе усыновителям), а также супругу или супруге по достижению пенсионного возраста. Пособие по потере кормильца назначается одному из родителей, супругу(ге), либо дедушке, бабушке, брату или сестре, независимо от возраста и наличия работы, если они ухаживают за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, которые не достигли восьмилетнего возраста. При этом, таким гражданам пособие назначают вне зависимости от того, состояли ли они до смерти кормильца на его иждивении. Выплаты будут выплачиваться также дедушке и бабушке умершего, если они достигли пенсионного возраста и при отсутствии тех, кто по закону обязан их содержать, и если у них нет источника дохода.

На пособие могут рассчитывать студенты и учащиеся иждивенцы старше 18 лет до окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего и (или) послевузовского образования в пределах, которые не превышают 23-летнего возраста. Иждивенцами умершего считаются те члены семьи, которые зависели от его дохода и были полностью на его содержании. Таким образом, пособия выплачиваются иждивенцам, для которых кормилец был основным источником средств к существованию.

При этом, государственные органы дополнительно могут попросить предоставить следующие документы:

справку органов записи актов гражданского состояния;

справку из учебного заведения студентам, если иждивенец в возрасте от 18 до 23 лет;

документ об установлении опеки или попечительства;

военный билет погибшего (умершего) или справка о прохождении воинской службы;

документ, доказывающий смерть сотрудника органов внутренних дел и бывшего Государственного следственного комитета РК, военнослужащего.

Решение уполномоченного государственного органа по назначению пособия может быть обжаловано в судебном порядке. Надо помнить, что пенсию по потере кормильца будут начислять, если получатель ежегодно предоставляет трудовую книжку, в которой указано, что он не работает. Студентам также необходимо каждый год предъявлять обновленную справку из учебного заведения.

Каковы размеры выплат по потере кормильца

В 2022 году МРП в Казахстане снова вырос и теперь равен 3180 тенге. Таким образом, пособие по потере кормильца увеличилось.

Если дети потеряли обоих родителей, то им назначается пособие в размере 1,18 прожиточного минимума (42 501 тенге) на каждого. Остальные нетрудоспособные члены семьи получат 0,54 ПМ (19 450 тенге). Надо отметить, что на всех нетрудноспособных членов семьи предусмотрено не более 2,56 ПМ (92 206 тенге).

Выплаты получает законный представитель несовершеннолетних - опекун. Социальная помощь также положена тем, чей кормилец объявлен без вести пропавшим или умершим, и этот факт установлен судом.

Услугу можно получить онлайн

Услугу можно получить онлайн на сайте электронного правительства РК Egov. При этом, электронная услуга доступна только:

семьям с ИС ЗАГС, заключившим брак с 1 июня 2008 года;

семьям, в которых дети родились с 13 августа 2007 года;

семьям, в которых с 2008 года есть усыновленные / удочеренные либо умершие дети.

Чтобы получить пособие онлайн, необходимо:

Авторизоваться на портале и выбрать «Заказать услугу онлайн».

Заполнить заявку и подписать ее электронной цифровой подписью.

В личном кабинете ознакомиться с уведомлением об обработке заявления. Если услуга онлайн недоступна, необходимо обратиться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»».

Какие льготы положены детям по потере кормильца в Казахстане?

В январе текущего года право на получение социальных пособий было расширено.

Согласно изменениям в законодательстве, теперь дети-инвалиды могут получать оба пособия – по инвалидности и по случаю потери кормильца. Ранее в случае смерти одного или обоих родителей (т. е. кормильца) ребенок мог получать только одно из пособий по инвалидности или пособие по случаю потери кормильца. В связи с введением новой нормы более 2 тыс. детей получили право на получение наряду с пособием по инвалидности (размер в 2022 году с 50 426 до 69 155 тенге) пособия по случаю потери кормильца (размер в 2022 году с 12 667 до 30 976 тенге).

Утрата близкого человека невосполнима. Однако в разы тяжелее ее переживать, если усопший был кормильцем семьи. В таких случаях и предусмотрены выплаты государства, которые помогут пережить сложные времена.