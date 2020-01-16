Пособие по многодетности рассчитано на детей, а не на взрослых – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал недовольство некоторых многодетных матерей новым форматом выплаты соцпособий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У любой реформы есть недовольные. Но это не значит, что недовольны все. Поэтому, говорить о том, что государство наступило на старые грабли, неправильно. Уже сейчас пособия получили более 400 тысяч семей – это более 2,5 млн человек. Те семьи, которые не относятся к категории малообеспеченных, но тоже воспитывают от 4 и более детей – они не малоимущие. Но кто сказал, что у них сладкая жизнь? Кто сказал, что им не надо помогать?» - такой вопрос задал Даурен Абаев на программе «Открытый диалог».

Он высказал мнение, что, скорее всего, они работают и имеют заработок.

«Но я абсолютно уверен, что ради своих четырех, пяти или шести детей им приходится вкалывать, и, быть может, многим жертвовать. Им приходится брать кредиты и выплачивать их вовремя. Им тоже хочется хорошо одевать детей и жить в нормальных условиях», - отметил Д. Абаев.

«Почему государство не должно помогать им? Малообеспеченным гражданам государство обязуется предоставить рабочее место, а пособие выплачивается всем многодетным семьям, вне зависимости от уровня достатка. Пособие по многодетности рассчитано не на взрослых, оно не призвано решить проблемы здоровых, дееспособных людей. Оно рассчитано на детей – вот это самое главное», - добавил министр.