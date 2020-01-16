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Пособие по многодетности рассчитано на детей, а не на взрослых – Даурен Абаев

16 Января 2020 21:26
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Пособие по многодетности рассчитано на детей, а не на взрослых – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал недовольство некоторых многодетных матерей новым форматом выплаты соцпособий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У любой реформы есть недовольные. Но это не значит, что недовольны все. Поэтому, говорить о том, что государство наступило на старые грабли, неправильно. Уже сейчас пособия получили более 400 тысяч семей – это более 2,5 млн человек. Те семьи, которые не относятся к категории малообеспеченных, но тоже воспитывают от 4 и более детей – они не малоимущие. Но кто сказал, что у них сладкая жизнь? Кто сказал, что им не надо помогать?» - такой вопрос задал Даурен Абаев на программе «Открытый диалог».

Он высказал мнение, что, скорее всего, они работают и имеют заработок.

«Но я абсолютно уверен, что ради своих четырех, пяти или шести детей им приходится вкалывать, и, быть может, многим жертвовать. Им приходится брать кредиты и выплачивать их вовремя. Им тоже хочется хорошо одевать детей и жить в нормальных условиях», - отметил Д. Абаев.

«Почему государство не должно помогать им? Малообеспеченным гражданам государство обязуется предоставить рабочее место, а пособие выплачивается всем многодетным семьям, вне зависимости от уровня достатка. Пособие по многодетности рассчитано не на взрослых, оно не призвано решить проблемы здоровых, дееспособных людей. Оно рассчитано на детей – вот это самое главное», - добавил министр.


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Ключевые слова: Правительство РК, Социальная поддержка, Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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