Пособие по игре тогызкумалак издали на литовском языке

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Посольством Казахстана в Литве совместно с Всемирной федерацией тогызкумалак было представлено первое методическое пособие по казахской национальной игре тогызкумалак на литовском языке, отпечатанное издательством «ŽARA». О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

Презентация пособия и игры прошла в рамках 9-ой образовательной и инновационной выставки «Школа 2019» в Вильнюсе.

Как отметил посол РК в Литве В. Темирбаев, эта интеллектуальная игра набирает популярность в Балтийском регионе. В 2018 году посольство совместно с Всемирной федерацией тогызкумалак представили игру в Латвии, а уже в 2019 году латышские игроки приняли участие в чемпионате мира по тогызкумалак в Стамбуле.





В Литве знакомство с казахской национальной игрой состоялось в 2019 и весной уже были проведены первые соревнования среди учеников литовских школ. Казахстанский дипломат выразил уверенность, что с помощью пособия, электронная версия которого будет доступна на сайте посольства, удастся охватить большее количество желающих научиться «алгебре кочевников» по всей Литве.

Пособие на литовском языке издано в рамках подготовки к предстоящему в 2020 году празднованию 175-летнего юбилея великого казахского мыслителя Абая. Известно, что Абай считался большим мастером этой стратегической игры. В январе следующего года посольство планирует провести в Вильнюсе очередные соревнования по тогызкумалак, посвященные 175-летию Великого Абая.







