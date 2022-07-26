26 Июля 2022 11:07

Пособие на каждого ребенка из многодетных семей составляет 12 тыс. 720 тенге в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала 2022 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 501,5 тыс. семей на общую сумму 170,1 млрд тенге, в том числе за июнь данный вид пособия получили 516,7 тыс. семей на общую сумму 31,6 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четверых и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2022 году составляют от 50 тыс. 975 тенге (четыре ребенка), 63 тыс. 727 тенге (пять детей), 76 тыс. 479 тенге (шесть детей), 89 тыс. 231 тенге (семь детей), 101 тыс. 760 тенге (восемь детей), 114 тыс. 480 тенге (девять детей), 127 тыс. 200 тенге (10 детей), 139 тыс. 920 тенге (11 детей), 152 тыс. 640 тенге (12 детей), 165 тыс. 360 тенге (13 детей), 178 тыс. 080 тенге (14 детей), 190 тыс. 800 тенге (15 детей), 203 тыс. 520 тенге (16 детей) или 12 тыс. 720 тенге на каждого ребенка.

Государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.