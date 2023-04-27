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Пособие многодетным матерям повысят в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Апреля 2023, 12:10
Пособие многодетным матерям повысят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2023 года размер социального пособия, выплачиваемого из республиканского бюджета матерям, награжденным подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющим звание «Мать-героиня», то есть родившим и воспитавшим 7 и более детей, будет повышен до 7,4 МРП (в 2023 году – 25 530 тенге). Соответствующая норма предусмотрена в Социальном кодексе РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Социальный кодекс РК, разработанный Министерством труда и социальной защиты населения и подписанный Главой государства, консолидировал 9 законов и направлен на укрепление правовых основ развития системы социального обеспечения и усиление адресности мер социальной поддержки граждан.

Реализация Социального кодекса РК позволит поэтапно привести систему социального обеспечения к уровню международных стандартов, усилить роль солидарной ответственности населения, государства и работодателей за последствия социальных рисков, обеспечить равный доступ гражданам к мерам государственной поддержки через проактивный формат, а также повысить прозрачность и адресность активных мер содействия занятости.

Одной из новелл документа является введение нового понятия – «Награжденные матери». Этот статус будет присваиваться женщинам, награжденным подвесками «Күміс алқа, «Алтын алқа», или ранее получившим звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней.

На сегодняшний день матери, родившие и воспитавшие 6, 7 и более детей, получают пособие в одинаковом размере. Социальным кодексом РК также предусматривается дифференциация размера пособия, выплачиваемого награжденным матерям.

Так, размер пособия для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших 7 и более детей, будет повышен с 1 июля 2023 года до 7,4 МРП (в 2023 году – 25 530 тенге). Данное изменение коснется порядка 90 тыс. награжденных матерей.

Необходимо отметить, что получателям пособия по состоянию на 1 июля 2023 года повышение размера будет осуществляться автоматически на основании сведений, имеющихся в информационных системах государственных органов.


Минтруда РК   многодетные   Дети  
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