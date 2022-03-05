Пособие для многодетных семей оформляется проактивно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти 16 тысяч казахстанок получили пособия для многодетных семей в проактивном формате. С мая прошлого года женщинам при рождении четвертого или более ребенка больше не требуется обращаться в ЦОН за пособием для многодетных, государство само предлагает оформить все удаленно по SMS, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».

Ранее чтобы оформить данное пособие нужно было обращаться в ЦОН, собрав пакет документов – заявление по форме, удостоверение личности, свидетельства о рождении детей и документ о заключении брака. Пособие назначалось с даты подачи заявления.

«В случае рождения в семье четвертого и последующего ребенка женщина получает SMS-сообщение с предложением оформить не только свидетельство о рождении, пособия по рождению и уходу до года, но и пособие для многодетных семей. Все, что требуется – согласие клиента по SMS. Необходимые сведения подтягиваются из информационных систем госорганов. Идти в ЦОН не нужно», – говорит председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

Пособие для многодетных семей выплачивается с начала 2020 года. Выплату могут получить женщины, которые ждут четвертого и последующего ребенка.

В настоящее время пособие получают более 487 тысяч казахстанских семей. Из них 63 437 женщин являются обладательницами подвески «Алтын алқа», 138 571 – «Күміс алқа».

В 2022 году размер пособия составляет:

49 100 тенге на 4 детей;

61 383 тенге на 5 детей;

73 666 тенге на 6 детей;

85 948 тенге на 7 детей;

98230 тенге на 8 детей;

+4 МРП на последующих детей.

Справочно: В Казахстане многодетной считается семья, в которой совместно проживают 4 и более несовершеннолетних детей или студентов-очников до достижения ими 23 лет. Многодетным матерям, родившим и воспитавшим 6 детей, вручается подвеска «Күміс алқа», а те, кто родил и воспитал 7 и более детей, награждаются подвеской «Алтын алқа».

Для получения sms-сообщений от 1414 с предложением оформления услуг проактивно номер телефона должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан. В случае, если женщина по каким-то причинам не может получить услугу по SMS, она может, как и раньше, обратиться в ЦОН.