Пособие для героев соцтруда из участников ВОВ планируют увеличить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут увеличить размер специального государственного пособия для Героев Социалистического Труда из числа участников ВОВ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня СГП для Героев Социалистического Труда из числа участников ВОВ составляет 74,65 МРП или 197 898 тенге, Героев Социалистического Труда, кавалеров орденов Трудовой Славы трех степеней – 9,60 МРП или 25 450 тенге (в 2020 году). Несомненно, предложения по пересмотру обозначенного пособия Героям Социалистического труда являются актуальными», - сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В этой связи, по его словам, Правительством инициирована разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», в рамках которого, в целях признания заслуг и самоотверженного труда Героев Социалистического Труда, кавалеров орденов Трудовой Славы Трех степеней, предусмотрены меры по увеличению им размера СГП до уровня пособия, выплачиваемого гражданам, удостоенным звания «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», в размере 138,63 МРП или 367 508 тенге (в 2020 году).

«В настоящее время подготовлена Концепция законопроекта, которая одобрена Межведомственной комиссией по вопросам законопроектной деятельности, дополнительные расходы из государственного бюджета поддержаны Республиканской бюджетной комиссией», - добавил Премьер.

Указанный законопроект, как отметил А. Мамин, проходит в установленном порядке процедуры согласования в государственных органах и в соответствии с Планом законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2020 год запланирован к внесению в Парламент Республики Казахстан в апреле этого года. Работа по поднимаемому вопросу продолжается и находится на контроле Правительства Республики Казахстан.