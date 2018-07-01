Посмертный диагноз Дениса Тена озвучили в Минздраве
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фигурист Денис Тен, скончавшийся после нападения автограбителей, получил множество колото-резаных ран, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Посмертный диагноз определен как множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть», - сообщила журналистам вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.
По ее словам, в целом при осмотре бригадой скорой помощи описывается, что находится лужа крови размером 1х1,5 метра и кровопотеря визуально определена как 3 литра. По данным литературы, считается, что при повреждении магистральных сосудов, в частности бедренной артерии невосполнимая кровопотеря наступает в течение 2-3 минут от момента повреждения.
«Это крупный магистральный сосуд, поэтому объём кровопотери был значительный. По данным врачей, травмы, нанесённые Денису, были несовместимы с жизнью. В первую очередь, вопрос идёт о необходимости остановки кровотечения, то есть в момент нанесения травмы, если бы был наложен кровоостанавливающий жгут, чем раньше, тем лучше, объём коовопотери был бы меньше. В связи с этим шансов на жизнь было бы больше», - добавила вице-министр.
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