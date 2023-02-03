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Послы девяти стран вызваны в МИД Турции

3 Февраля 2023, 19:02
Послы девяти стран вызваны в МИД Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В МИД Турции были вызваны послы девяти стран в связи с закрытием по соображениям безопасности их генеральных консульств в Стамбуле, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что ряд стран Запада развязали против Анкары «психологическую войну», закрывая свои диппредставительства под предлогом террористической угрозы, но не предоставляя при этом каких-либо доказательств.

При этом официальный представитель правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Омер Челик назвал предлоги, по которым западные страны приостановили работу своих генконсульств, «неприемлемыми», а заявления на этот счет «безответственными».

По состоянию на 3 февраля временно закрыли свои консульства в Стамбуле Франция, Швейцария, ФРГ, Швеция, Нидерланды, США, Италия, Дания и Великобритания.

30 января посольство США предупредило своих граждан об опасности терактов в центре Стамбула. По их мнению, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места. В особенности стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим и проспект Истикляль.

Между Турцией и Швецией продолжается дипломатический скандал из-за сожжения Корана у турецкого посольства в Стокгольме. Аналогичные акции состоялись в ряде других стран Европы.

Ранее сообщалось, что Турция в ответ на прошедшую в Швеции акцию приняло решение о неодобрении заявки Стокгольма на вступление в Организацию Североатлантического договора.


Фото: apa.az


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