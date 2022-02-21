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Последствия январских событий: автомат Калашникова продал житель Тараза за 300 тысяч тенге

21 Февраля 2022 14:58
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Последствия январских событий: автомат Калашникова продал житель Тараза за 300 тысяч тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов сообщил о фактах сбыта украденного оружия во время январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Установлены факты сбыта преступниками похищенного оружия. 18 февраля в Байзакском районе Жамбылской области при проведении оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции при сбыте похищенного автомата Калашникова задержан 45-летний житель Тараза. У подозреваемого при личном обыске изъяты вырученные от продажи оружия 300 тысяч тенге, а в салоне автомашины - два автомата Калашникова с боеприпасами», - сказал Санжар Адилов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, все вышеуказанные подозреваемые лица по согласованию с прокуратурой и с санкции суда взяты под стражу.

«В результате разъяснительной работы гражданами добровольно сдано более 100 единиц оружия. Напоминаю, что лицо, добровольно сдавшее оружие, не будет привлекаться к уголовной ответственности, если в его действиях не будет содержаться иного состава преступления», - добавил спикер.

Напомним, более 250 граждан арестованы по делу о январских событиях в Казахстане.

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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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