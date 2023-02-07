Последствия снегопада в Атырау устраняют 15 бригад электриков

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ В Атырау последствия снегопада и бурана устраняют 15 бригад энергетиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау в связи с резким изменением погодных условий, сильным порывистым ветром со снегом участились аварийные отключения электричества. Снег попадает внутрь комплексных трансформаторных станций, находящихся на балансе физических и юридических лиц, вдоль воздушной электрической сети 6/10 кВ. В связи с этим происходит сгорание изоляторов и предохранителей 6/10 кВ, что приводит к отключению электроэнергии. В настоящее время ведется очистка от снега и ремонт городских электрических сетей, также к работе приступили пять оперативных бригад, два гидравлических подъемника, два бура», - сообщили в пресс- службе компании АО «Атырау Жарық».

Всего, по их данным, в городе работают 15 бригад электриков.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды закрыта трасса Атырау-Астрахань.