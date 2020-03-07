Последствия снегопада в Алматы ликвидируют свыше тысячи человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы рассказали о ситуации с уборкой снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы вторые сутки продолжается дождь и снег. На утро в горных районах выпало до 45 см снега, в городе в связи с дневными положительными значениями температуры высота снежного покрова не превышает 4 см.

«В целях предупреждения гололедных явлений производится посыпка противогололедных материалов. В ночной период с 06 на 07 марта использовано 1220 тонн. Организованы колонны по сгребанию снега. В горных районах производится вывоз снега. Одновременно ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов», - сообщили в акимате.

В ликвидации последствий снегопада задействовано 566 единиц спецтехники и более 1400 дорожных рабочих.

В районных и городском акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета выпадение снега завершится сегодня, 7 марта.

Температура воздуха -2,-7 градусов.