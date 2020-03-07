+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -16 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Последствия снегопада в Алматы ликвидируют свыше тысячи человек

7 Марта 2020 11:29
Поделиться:
Последствия снегопада в Алматы ликвидируют свыше тысячи человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы рассказали о ситуации с уборкой снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Шторм ожидается в трех регионах Казахстана
Почти два миллиона кубометров снега вывезли из населенных пунктов Карагандинской области Какой будет погода на выходные и праздничные дни в Казахстане О шторме предупредили жителей Мангистауской области

В Алматы вторые сутки продолжается дождь и снег. На утро в горных районах выпало до 45 см снега, в городе в связи с дневными положительными значениями температуры высота снежного покрова не превышает 4 см.

«В целях предупреждения гололедных явлений производится посыпка противогололедных материалов. В ночной период с 06 на 07 марта использовано 1220 тонн. Организованы колонны по сгребанию снега. В горных районах производится вывоз снега. Одновременно ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов», - сообщили в акимате.

В ликвидации последствий снегопада задействовано 566 единиц спецтехники и более 1400 дорожных рабочих.

В районных и городском акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета выпадение снега завершится сегодня, 7 марта.

Температура воздуха -2,-7 градусов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Казгидромет, Погода,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив