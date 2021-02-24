Последствия снегопада устраняют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Максимально ограничить передвижение на личном автотранспорте и не оставлять машины вдоль дорог просят сотрудники жителей Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, коммунальные службы работают в две смены. На дороги вышли 107 единиц техники. Работать начали с часа ночи. Снегопад не прекращался в городе до утра.

В горакимате просят с пониманием отнестись к неудобствам. За полтора суток в Петропавловске выпало 79% от месячной нормы осадков. Буквально несколько дней назад тоже был снегопад. Коммунальные службы еще не успели справиться с предыдущим объемом снега.

В социальных сетях жители Петропавловска делятся фотографиями заснеженных улиц и дворов. Некоторые из них напоминают один большой сугроб. Многие горожане сегодня выехать из своих дворов не смогли. Кому-то и вовсе пришлось искать машины под снегом.