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    14:12, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Последствия снегопада устраняют в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Максимально ограничить передвижение на личном автотранспорте и не оставлять машины вдоль дорог просят сотрудники жителей Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, коммунальные службы работают в две смены. На дороги вышли 107 единиц техники. Работать начали с часа ночи. Снегопад не прекращался в городе до утра.

    В горакимате просят с пониманием отнестись к неудобствам. За полтора суток в Петропавловске выпало 79% от месячной нормы осадков. Буквально несколько дней назад тоже был снегопад. Коммунальные службы еще не успели справиться с предыдущим объемом снега.

    В социальных сетях жители Петропавловска делятся фотографиями заснеженных улиц и дворов. Некоторые из них напоминают один большой сугроб. Многие горожане сегодня выехать из своих дворов не смогли. Кому-то и вовсе пришлось искать машины под снегом.


    Теги:
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