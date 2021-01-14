Последствия штормового ветра ликвидируют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау спасатели с утра ликвидируют последствия штормового ветра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 января от РГП «Казгидрогмет» было получено штормовое предупреждение о надвигающемся сильном ветре с порывами до 25 м/с. Департаментом по чрезвычайным ситуациям Атырауской области в акиматы города и районов была направлена информация о штормовом предупреждении и принятии необходимых мер.

Сообщения о первых разрушениях начали поступать утром14 января. В городе Атырау в результате порывистого ветра до 18-19 м/с произошли частичные срывы кровли крыш домов, обрушение которых представляло непосредственную угрозу для жизни людей.

В 7 часов 10 минут в Call-центр поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурсая есть угроза падения крыши. По приезду на место вызова было установлено, что в пятиэтажном жилом доме №84 из-за сильного ветра произошел частичный срыв кровли дома на площади 72м2.

На месте происшествия спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области с помощью аварийно-спасательного оборудования укрепили свисающие конструкции, оградили опасную зону.

На улице Азаттык, д.77 произошел частичный срыв кровли пятиэтажного жилого дома на площади 16 кв.м. Спасатели оперативно с помощью альпинистского снаряжения укрепили конструкции поврежденной кровли, убрали с проезжей части дороги сорвавшиеся обломки крыши. Спасательные работы продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Сбор данных о повреждениях, нанесенных штормовым ветром в городе и районах, продолжается.

Как сообщалось, в Атырауской области скорость штормового ветра превысила 50 км в час,



