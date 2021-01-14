Последствия штормового ветра ликвидируют в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау спасатели с утра ликвидируют последствия штормового ветра, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«13 января от РГП «Казгидрогмет» было получено штормовое предупреждение о надвигающемся сильном ветре с порывами до 25 м/с. Департаментом по чрезвычайным ситуациям Атырауской области в акиматы города и районов была направлена информация о штормовом предупреждении и принятии необходимых мер.
Сообщения о первых разрушениях начали поступать утром14 января. В городе Атырау в результате порывистого ветра до 18-19 м/с произошли частичные срывы кровли крыш домов, обрушение которых представляло непосредственную угрозу для жизни людей.
В 7 часов 10 минут в Call-центр поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурсая есть угроза падения крыши. По приезду на место вызова было установлено, что в пятиэтажном жилом доме №84 из-за сильного ветра произошел частичный срыв кровли дома на площади 72м2.
На месте происшествия спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области с помощью аварийно-спасательного оборудования укрепили свисающие конструкции, оградили опасную зону.
На улице Азаттык, д.77 произошел частичный срыв кровли пятиэтажного жилого дома на площади 16 кв.м. Спасатели оперативно с помощью альпинистского снаряжения укрепили конструкции поврежденной кровли, убрали с проезжей части дороги сорвавшиеся обломки крыши. Спасательные работы продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Сбор данных о повреждениях, нанесенных штормовым ветром в городе и районах, продолжается.
Как сообщалось, в Атырауской области скорость штормового ветра превысила 50 км в час,
- Факт обнаружения конфиденциальных документов на свалке расследуют в Атырау
- Какая погода ожидается в январе и феврале в Алматы
- Скорость ветра в Атырауской области превысила 50 км в час
- Меры по предупреждению паводков проводятся в Восточном Казахстане
- Полицейские помогли доставить лекарства жителю СКО
- Занятия первой смены для учащихся 0-9 классов столицы переведены на дистанционный формат
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана