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Последствия шторма ликвидируют в США

30 Декабря 2022, 03:38
Последствия шторма ликвидируют в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пострадавшие от исторического шторма районы США медленно восстанавливаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Стихия унесла жизни по меньшей мере 59 человек. Сильный снегопад, пронизывающий холодный ветер и резкое понижение температуры – даже в районах, привыкших к суровым зимам, застали людей врасплох.

Жители Буффало, штат Нью-Йорк, продолжают откапывать занесенные снегом дороги, на которых остались сотни брошенных автомобилей. По данным властей, некоторые люди погибли из-за того, что их дома не были приспособлены к полярным холодам. Остальные были найдены мертвыми в своих автомобилях или на улице.

Запрет на вождение во втором по численности населения городе штата был снят рано утром в четверг, сразу после полуночи. Об этом мэр Буффало Байрон Браун объявил ранее, на пресс-конференции в среду вечером.

«Мы очистили около 70 % улиц в городе Буффало после этого исторического шторма. Сегодня наша антиснежная флотилия вместе с другими бригадами продолжает свою работу по очистке дорог в городе», - сказал также Браун.

Кризисная ситуация сложилась в аэропортах США по всей стране, поскольку Southwest Airlines была вынуждена отменить тысячи рейсов, чтобы попытаться справиться с нарастающим сбоем в логистике. По данным сайта отслеживания FlightAware, в среду перевозчик отменил более 2 500 рейсов, что составляет почти 90 % всех отмененных рейсов в США. Проблемы авиакомпании затронули тысячи клиентов, а также пилотов и бортпроводников.

Ранее сообщалось, что в результате аномальных погодных условий в США и Канаде погибло 56 человек. Самое холодное Рождество за последние 40 лет ожидают в США. Из-за сильного мороза Ниагарский водопад частично покрылся льдом.

Фото: euronews.com


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