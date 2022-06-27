27 Июня 2022 19:47

Последствия селевого потока ликвидируют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Последствия ЧС от селевого потока ликвидируют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спровоцированный обильными осадками селевой поток в предгорных районах Кордая вызвал нарушения дорожного движения, принес ущерб инфраструктуре населенных пунктов, домашним хозяйствам.

По информации акима Кордайского района Мадена Мусаева, в селе Улкен Сулутор повреждено 12 хозяйственных построек частных жилых домов, произошло подтопление пяти жилых домов. Подсчитываются потери домашнего скота. Восстановлено транспортное движение по основной дороге, ведущей в село Улкен Сулутор.

«Аварийные группы со спецтехникой проводят работу по ликвидации последствий ЧС. Ведутся работы по восстановлению системы водоснабжения. Сейчас, при отсутствии водоснабжения, жителям организуется подвоз воды. По поручению акима области специальная комиссия из представителей местных исполнительных органов подсчитывает ущерб. Глава региона поручил ответственным лицам держать ситуацию на особом контроле и организовать соответствующие мероприятия по оказанию помощи пострадавшим. Ситуация находится на личном контроле акима области», - сообщил спикер.

По ситуации в селах Улкен Сулутор и Ногайбай в акимате Кордайского района состоялось заседание штаба под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова. На совещании заместитель акима района Елдос Нуралиев доложил о промежуточных итогах работы комиссии по оценке и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории пострадавших населенных пунктов.

Как сообщалось ранее, в Кордайском районе 23 – 24 июня из-за проливного дождя с градом по руслу реки Ргайты прошел селевой поток. Подтоплено дорожное полотно села Улкен Сулутор, повреждены хозяйственные постройки частного сектора, погиб домашний скот. Позднее в 4 км от села Шарбакты проливной дождь вызвал резкое поднятие уровня реки Ргайты. Отдыхавшие на берегу этой реки 11 человек ночью 24 июня были эвакуированы спасателями ДЧС Жамбылской области. Селевой поток унес одну из автомашин отдыхавших. Жертв и пострадавших нет.