+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.82 EUR 499.44
RUB 5.73 CNY 64.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Последствия разлива дизтоплива устранили в Атырауской области

16 Марта 2021 17:49
Поделиться:
Последствия разлива дизтоплива устранили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области устранили последствия разлива дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Водитель с горящим прицепом проехал несколько километров по трассе в ВКО
Уксусную кислоту брызнула в лицо знакомому жительница Акмолинской области Пропавшего мужчину нашли в колодце в Туркестанской области 648 пожаров произошло в ВКО с начала отопительного сезона

Как сообщили в пресс-службе департамента экологии по Атырауской области, 13 марта на объездной дороге автотрассы Атырау - Астрахань в районе поселка Х. Ергалиева Исатайского района опрокинулся «КамАЗ» с дизтопливом. Часть топлива вылилась на землю. Департаментом экологии была проведена внеплановая проверка с осуществлением выезда на место ДТП, где отобраны пробы почвы для проведения химического анализа, произведена фото-, видеофиксация.

«По результатам проверки ТОО «Гелиос», которому принадлежал опрокинувшийся «КамАЗ», привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 291 700 тенге и выдано предписание об устранении нарушений. ТОО «Гелиос» загрязненную территорию очистило», - сообщили в пресс-службе департамента экологии.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Происшествия   #Экология  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив