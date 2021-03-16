Последствия разлива дизтоплива устранили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области устранили последствия разлива дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента экологии по Атырауской области, 13 марта на объездной дороге автотрассы Атырау - Астрахань в районе поселка Х. Ергалиева Исатайского района опрокинулся «КамАЗ» с дизтопливом. Часть топлива вылилась на землю. Департаментом экологии была проведена внеплановая проверка с осуществлением выезда на место ДТП, где отобраны пробы почвы для проведения химического анализа, произведена фото-, видеофиксация.

«По результатам проверки ТОО «Гелиос», которому принадлежал опрокинувшийся «КамАЗ», привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 291 700 тенге и выдано предписание об устранении нарушений. ТОО «Гелиос» загрязненную территорию очистило», - сообщили в пресс-службе департамента экологии.